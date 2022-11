Trennung: Ihr Simon löscht alle Fotos, Laura Wontorra nicht!

Hängt Laura Wontorra (33) noch an ihrem Ex-Mann? Die Moderatorin ging seit 2014 Seite an Seite mit dem Fußballer Simon Zoller (31) durchs Leben. Am Dienstag gaben die zwei dann allerdings traurige Nachrichten bekannt: Die Beauty und der Bundesligaspieler sind nämlich schon seit einigen Wochen kein Paar mehr. Auf den sozialen Netzwerken löschte der Kicker umgehend alle gemeinsamen Fotos – und Laura? Die entfernte ihre Pärchen-Pics noch nicht aus dem Netz!

Auf Instagram gibt Laura ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen ihrer TV-Jobs, aber auch in ihr Privatleben – unter anderem teilte sie dort Schnappschüsse, auf denen sie ihren damaligen Partner herzt. Während Simon keine Fotos mit Laura mehr in seinem Feed hat, finden sich bei der 33-Jährigen noch Pärchenfotos mit ihrem Ex. Ob sie dadurch noch an der Beziehung festhält oder Laura einfach noch nicht zum Aufräumen gekommen ist, bleibt vorerst unklar.

Während es privat kriselt, läuft zumindest beruflich alles mehr als rund für Laura. Denn neben ihren bisherigen Jobs als Moderatorin wurde im September bekannt, dass sie einen großen Fisch an Land gezogen hat: Im kommenden Jahr wird sie die letzte Staffel der Castingshow DSDS moderieren!

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra im Urlaub 2022

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Simon Zoller

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann

