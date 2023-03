Neues Album: Thematisiert Kelly Clarkson zerbrochene Ehe?

Sie lässt bald Neues von sich hören! Kelly Clarkson (40) hatte vor einigen Jahren die erste Staffel von American Idol gewonnen und ist seitdem als Sängerin sehr erfolgreich. Ihr bisher letztes Album "Meaning of Life" wurde im Herbst 2017 veröffentlicht und ihre Fans fragten sich bereits, wann es eine nächste Platte der Musikerin geben wird. Wie es scheint, schon sehr bald – denn: Kelly verkündet den Release ihres zehnten Studioalbums!

Diese Nachricht teilt die "Stronger"-Interpretin via Instagram. Sie erklärt, dass die Platte den Titel "Chemistry" tragen werde. "Ich versuchte, ein Wort zu finden, welches das Album umfassend perfekt beschreibt. Das Wort spannt definitiv den Bogen über eine Beziehung in all ihren Facetten ", schildert die 40-Jährige. Die Musikerin führt fort: "Die Chemie zwischen zwei Menschen kann etwas wirklich Tolles sein, aber sie kann zugleich auch etwas Schlechtes sein." Es heißt, in ihrem neuen musikalischen Werk verarbeite die Ausnahmekünstlerin ihre Trennung von Brandon Blackstock (46).

Mit ihm war Kelly seit 2013 verheiratet und das einstige Paar hat zwei gemeinsame Kinder. An "Chemistry" habe die "Since U Been Gone"-Interpretin fast drei Jahre gearbeitet und sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie die Platte überhaupt veröffentlichen wolle. Das änderte sich wohl und die Sängerin gab zudem bekannt, dass eine erste Single noch vor dem Release des Albums zu hören sein wird.

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Jahr 2013

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

