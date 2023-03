"Traurig": Kelly Clarksons Kinder leiden unter der Scheidung

Auch ihre Kinder litten darunter. Kelly Clarkson (40) trennte sich vergangenes Jahr von ihrem Mann Brandon Blackstock (46). Nach der Scheidung scheint die "Because Of You"-Interpretin auch erst einmal genug von Männern zu haben. Sie kündigte nämlich an, dass sie ab sofort für immer Single bleiben will. Aber nicht nur Kelly hat die Trennung offenbar belastet – auch ihre Kinder litten unter der Scheidung.

"Ich frage meine Kinder buchstäblich jeden Abend, wenn wir kuscheln: 'Bist du glücklich? Und wenn ihr es nicht seid, was könnte euch glücklicher machen?'", erzählte Kelly im "Angie Martinez IRL Podcast". Sie fuhr fort: "Manchmal sagen sie das, vor allem in den letzten zwei Jahren, und es macht mich fertig, und ich will, dass sie ehrlich sind, also sage ich nie: 'Oh Gott, sag mir das nicht', aber oft heißt es dann: 'Weißt du, ich bin einfach wirklich traurig. Ich wünschte, Mommy und Daddy wären im selben Haus.'" Kelly fügte hinzu, dass ihre beiden Kinder River und Remington "wirklich ehrlich sind", und sie sei sehr froh, dass sie so offen mit ihr sprechen.

Die 40-Jährige war seit 2012 mit Brandon zusammen gewesen, 2013 hatten die beiden schließlich geheiratet. Als Kelly 2020 die Scheidung von Brandon einreichte, begründete sie dies mit unüberbrückbaren Differenzen.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren beiden Kindern, September 2018

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Seth Blackstock, Remington Alexander Blackstock, Savannah Blackstock, Kelly Clarkson, River Rose Bl

