Paris Hilton hat fünf Handys: Eins davon ist für Spaß-Anrufe

Paris Hilton (42) macht keine Scherze! Aufgrund ihrer kürzlich veröffentlichten Memoiren "Paris: The Memoir" ist die Hotelerbin, die im Januar zum ersten Mal Mutter wurde, zurzeit ein sehr gefragter Gast in Talk-Shows. Bei zwei ihrer Auftritte für die Promo-Tour ihres Buches wurde die Blondine zu ihrem Telefonbesitz gefragt. Paris bestätigte: Sie hat fünf Handys – und für jedes einzelne gibt es einen Grund...

"Warum?", fragte Drew Barrymore (48) die 42-Jährige in ihrer Show "The Drew Barrymore Show". "Also gut... eins ist fürs Business, eins ist für Freunde, eins ist für Europa", sagte Paris, während sie eine kurze Pause macht, um zu lachen. "Eins für Leute, die mich nach meiner Nummer fragen, und weil ich schüchtern bin, gebe ich ihnen diese, auch wenn ich auf dem Handy nie antworte", gab sie schmunzelnd zu und gestand: "Das Letzte ist für Scherz-Anrufe." Für die sei auf Familienfesten vor allem ihre Mama verantwortlich. "Sie hat es mir beigebracht und sie ist auch richtig gut darin", erzählte die Beauty weiter.

Vor wenigen Wochen war Paris zu Gast bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Dort wollte der bekannte Talkshow-Moderator von dem früheren It-Girl wissen, ob ihre Mama Kathy denn eine begeisterte Oma sei. "Sie ist völlig besessen", hatte die DJane lachend betont. "Sie taucht auch ständig unangekündigt bei uns auf." Die Großmutter verbringt wohl gerne Zeit mit ihrem neuen Enkel!

