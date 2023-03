TikTok-Star Lisa Mantler hat ihren Verlobten geheiratet!

Lisa Mantler (20) ist unter der Haube! Im Juni vergangenen Jahres überraschte die TikTok-Berühmtheit ihre Fans mit ihrer Verlobung – zu diesem Zeitpunkt war nicht mal klar, wen sie überhaupt datet. Inzwischen hat die Zwillingsschwester von Lena Mantler (20) ihren Verlobten der Öffentlichkeit vorgestellt und hin und wieder Liebes-Updates gepostet. So wollte sie auch diese News ihren Fans nicht vorenthalten: Lisa hat geheiratet!

Das gab der Webstar jetzt überglücklich via Instagram bekannt: Am 25. März 2023 sind Lisa und ihr Liebster vor den Traualtar getreten! Viele Details über den Rahmen der Hochzeit gab sie nicht bekannt. Aber die Braut veröffentlichte ein paar süße Bilder von ihrem großen Tag, die sie überglücklich mit ihrem frisch gebackenen Ehemann zeigen. Die 20-Jährige trug ein hübsches Tüllbrautkleid in A-Linie – über und über mit Blüten bestickt. Herunterhängende Ärmel umschmeichelten ihre freien Schultern. Ihre Haare trug sie halboffen in hübschen Wellen.

Im Oktober schwärmte Lisa von ihrem Zukünftigen: "Ich kann nicht glauben, dass es schon vier Monate her ist. Ich werde die Liebe meines Lebens heiraten. Ich bin superglücklich, dankbar und gespannt auf diese neue Reise, die ich nicht mehr alleine machen muss." Dieser Schritt ist nun ja geschafft! Wie findet ihr Lisas Brautkleid? Stimmt ab!

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Freund kurz nach ihrer Verlobung, 2022

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler, Webstars

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler im November 2022

