Lisa Mantler macht ihrem Verlobten eine süße Liebeserklärung

Solche Worte bekommt man von Lisa Mantler (20) nur selten zu lesen! Im Juni hatte die TikTokerin ihre Fans mit privaten Neuigkeiten überrascht: Sie und ihr Partner haben sich verlobt. Vereinzelt gewährt die Zwillingsschwester von Lena (20) seither Einblicke in ihre Gefühlswelt und schwärmt von ihrem Freund. Jetzt war es wieder so weit: Lisa richtete im Netz emotionale Worte an ihren zukünftigen Ehemann.

In einem Instagram-Post teilte die 20-Jährige ein Foto, auf dem sie von hinten Hand in Hand mit ihrem Verlobten zu sehen ist. Dazu schrieb die Influencerin liebevolle Worte an ihn: "Ich freue mich darauf, auf unsere Reise zu gehen, als Paar zu wachsen, noch mehr übereinander zu lernen. Einander nie aufzugeben. In unserem Glauben zu wachsen. Gemeinsam die Welt zu bereisen". Dabei betonte Lisa auch, wie glücklich sie sei, den Einen für sich gefunden zu haben.

Wann sich das Paar das Jawort geben wird, ist nicht bekannt. Anfang Juli hatte Lisa via Instagram kleine Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen gegeben. Für ein Brautkleid hatte sich die Blondine damals noch nicht entschieden. Dafür stand schon fest, was auf dem Menü stehen sollte: Pizza dürfe laut der gebürtigen Stuttgarterin keinesfalls fehlen.

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Instagram / vidadelisa Lisa und ihr Verlobter im November 2022

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler im November 2022

