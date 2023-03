Wann und wo? So läuft König Charles' Besuch in Berlin ab!

Berlin erwartet morgen hoher Besuch! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September sitzt König Charles (74) nun schon auf dem britischen Thron. Am 6. Mai soll die Krönung des neuen Monarchen stattfinden. Davor hat der hochrangige Royal jedoch noch einige Termine wahrzunehmen – unter anderem in Deutschlands Hauptstadt! So läuft König Charles' Besuch in Berlin ab!

Beginnen wird der Deutschlandbesuch für Charles und seine Ehefrau Camilla Parker Bowles (75) morgen am Brandenburger Tor. Dort wird laut dem offiziell veröffentlichten Programm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) das royale Paar in Empfang nehmen. Anschließend steht ein Besuch im Schloss Bellevue an. Dort ist außerdem eine Begrüßung zum Thema der Energiewende und Nachhaltigkeit geplant sowie ein Staatsbankett am Abend.

Am Donnerstag trifft der König auf Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bundeskanzler Olaf Scholz (64). Im Bundestag wird er zudem eine Rede halten. Außerdem wird Charles sich im Ukraine-Ankunftszentrum mit Geflüchteten aus der Kriegsregion treffen. Auf dem Terminplan des zweifachen Vaters steht zudem das Schifffahrtsamt Finowfurt sowie eine Besichtigung des Biobetriebs Ökodorf Brodowin.

Anzeige

Getty Images König Charles und Camilla Parker Bowles

Anzeige

Getty Images König Charles, 2023

Anzeige

Getty Images König Charles im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de