Diese Gäste werden zu König Charles' Krönung erwartet!

Bald ist es so weit – am 6. Mai wird Charles (74) zum König gekrönt! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September sitzt der neue Monarch bereits auf dem britischen Thron. Die Krönung soll es nun offiziell machen. Aufgrund des Zerwürfnisses des zweifachen Vaters mit seinem jüngsten Sohn Prinz Harry (38) wurde zuletzt wild darüber spekuliert, ob der Rotschopf zu diesem besonderen Ereignis erscheinen wird. Die Gästeliste steht nun fest – diese Personen sind zu Charles' Krönung eingeladen!

Wie Mirror berichtet, sollen rund 2000 Personen dem Event in der Westminster Abbey beiwohnen. In jedem Fall könne dabei mit der Familie des Thronfolgers Prinz William (40) gerechnet werden sowie dem Großteil der arbeitenden Royals. Auch Prinz Andrew (63) soll der Krönung beiwohnen, allerdings ohne dabei eine bedeutende Rolle zu spielen. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (63) habe dagegen noch keine Einladung erhalten. "Ich bin derzeit auf Reisen, also vielleicht ist die Einladung auch woanders angekommen", scherzte sie bei einem Event in New York. Auch die Familie von Charles' Ehefrau Camilla Parker Bowles (75) werde erwartet. Doch auch Außenstehende Royals wie Fürst Albert II. von Monaco (64) und seine Ehefrau sollen bei dem Ereignis dabei sein.

Die größte Frage stellt sich jedoch bezüglich des Auftauchens von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (41). Ein Sprecher des Paares verkündete am Wochenende, dass die beiden zwar bereits eine E-Mail erhalten hätten, eine Entscheidung jedoch noch nicht feststehe. "Eine unmittelbare Entscheidung darüber, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben", hieß es.

Getty Images Prinz George, Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten öffentlichen Event

