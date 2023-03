Ed Sheeran: Cherrys Tumor machte ihre Beziehung noch stärker

Ed Sheerans (32) Bindung zu seiner Ehefrau Cherry Seaborn (30) ist enger als je zuvor. 2017 hatte der Sänger verkündet, dass er um die Hand seiner Liebsten angehalten hat. Rund zwei Jahre später wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der "Shape of You"-Interpret und Cherry gaben sich das Jawort. Inzwischen hat das Paar sogar zwei Kinder. Doch noch vor der Geburt ihrer jüngsten Tochter wurde ihr Liebesglück von einer schlimmen Diagnose überschattet: Ärzte entdeckten bei Cherry einen Tumor. Wie Ed jetzt verrät, habe der Schicksalsschlag ihn und seine Liebste noch näher zusammenrücken lassen.

Während der Vorstellung seines neuen Albums bei Apple Music erzählt der 32-Jährige, dass sein Vater einst zu ihm meinte, dass er erst wisse, was wahre Liebe und die Ehe bedeutet, wenn man gemeinsam etwas Schlimmes wie eine Krankheit oder den Tod durchstehen muss. Vergangenes Jahr habe er dann feststellen müssen, dass sein Papa recht hatte, denn bei Cherry wurde ein Tumor entdeckt. "Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren verheiratet und habe immer eine echte, echte Nähe gespürt. Aber im letzten Jahr wurde dieses unzerbrechliche Band geknüpft", berichtet Ed. Seither habe der zweifache Vater das Gefühl, dass er und seine Frau Cherry gemeinsam alles überstehen können.

Doch nicht nur Cherrys Diagnose stellte den "Castle on the Hill"-Interpreten im vergangenen Jahr vor eine Herausforderung. Ed verlor auch zwei seiner Freunde. In einem Interview mit Rolling Stone hatte er vor wenigen Wochen offenbart, dass die Schicksalsschläge ihn völlig aus der Bahn geworden hatten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr leben wollte", hatte der Sänger zugegeben.

YouTube / Ed Sheeran Cherry Seaborn und Ed Sheeran im Oktober 2021

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

