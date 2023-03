In Berlin: Fans freuen sich auf Ankunft von Prinz Charles

Langsam wird es spannend! Der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) ist seit deren Ableben im September das neue Oberhaupt der britischen Monarchie. Während König Charles' (74) offizielle Krönung am 6. Mai immer näher rückt, besucht der Royal nun vorher noch die deutsche Hauptstadt. In etwa einer Stunde soll der Regent in Berlin eintreffen. Bereits jetzt tummeln sich massenweise Menschen am Brandenburger Tor.

RTL berichtet, dass der Flieger aus Großbritannien wohl gegen 14:10 Uhr am Berliner Flughafen landen soll. Mit 21 Salutschüssen wird das Königspaar dort empfangen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Gattin warten auf den Monarchen etwa eine Stunde später am Brandenburger Tor. Dort ist auch jetzt schon ordentlich Trubel: Bereits seit Stunden versammeln sich Royal-Fans rund um das Berliner Wahrzeichen, um später einen Blick auf den Blaublüter erhaschen zu können!

Die Sicherheit des Vaters von Harry (38) und William (40) sowie seiner Gattin Camilla (75) hat äußerste Priorität. Beim Staatsbesuch des wichtigsten Mannes des Vereinigten Königreichs gilt eine vergleichbare Sicherheitsstufe wie bei hochkarätigen Politikern. Heute sollen insgesamt etwa 900 Polizisten für Absperrungen von Straßen und Plätzen und die Sicherheit eingesetzt werden, morgen dann sogar 1.100.

König Charles und Camilla Parker Bowles, 2023

König Charles im März 2023

König Charles und seine Frau Camilla bei der bangladesischen Community in London, Februar 2023

