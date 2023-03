Königin Camillas Freund und TV-Star Paul O'Grady ist tot

Die britische TV-Welt trauert um Paul O'Grady. Vor allem in den 90er Jahren hatte sich der Engländer einen großen Namen in der Entertainmentbranche machen können. Der in Trenmere geborene Comedian hatte viele Talente – er war auch Schauspieler, Autor und Dragqueen. Mit seiner Drag-Persönlichkeit namens Lily Savage schlich er sich in die Herzen der Fernsehfans. Nun wurde bekannt: Paul ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Wie unter anderem BBC News berichtet, hat sein Partner Andre Portasio Pauls Tod in einem Statement mitgeteilt. "In tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass Paul Dienstagabend unerwartet, aber friedlich verstorben ist. Er wird von seinen Liebsten, Freunden, der Familie, den Tieren und allen, die seinen Humor, seinen Witz und sein Mitgefühl genossen haben, sehr vermisst werden", heißt es. Paul war auch für seine Freundschaft mit Königin Camilla (75), die derzeit durch Europa reist, bekannt.

Vergangenes Jahr hatten der TV-Star und die Frau von König Charles (74) noch eine gemeinsame Folge für das Format "The Love of Dogs" gedreht. Kurz vor seinem Tod stand Paul auch noch auf der Bühne: Er war auf Tour für das Musical "Annie".

Paul O'Grady im Jahr 2013

Paul O'Grady und Königin Camilla im Jahr 2022

Paul O'Grady im Jahr 2022

