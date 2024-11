Paul O'Grady vererbte seinen Hunden einen Teil des Vermögens

Der britische TV-Star Paul O'Grady (✝67), der im März letzten Jahres in seinem Zuhause in Kent verstorben ist, hat in seinem Testament eine liebevolle Vorkehrung für seine fünf Hunde getroffen. Jede der treuen Fellnasen, namentlich Nancy, Arfur, Conchita, Eddie und Sausage, soll nach seinem Tod mit einer Summe von rund 30.000 Euro bedacht werden. So geht es laut Ok! aus seinem Testament hervor, das insgesamt einen Wert von 18,5 Millionen Euro umfasst. Paul äußerte in seinem letzten Willen, dass seine Agentin Joan Marshrons für die Pflege und Instandhaltung der Hunde verantwortlich sein soll, und stellte klar: "Jedes Tier soll 30.000 Euro erhalten."

In seinem Testament schrieb Paul weiter: "Ich weise Joan an, die Verantwortung für jedes Tier zu übernehmen und das Vermächtnis für den Unterhalt und die Pflege jedes Tieres bis zu dessen Tod zu verwenden." Ein Freund des verstorbenen Stars sagte gegenüber The Sun: "Das ist typisch für Paul. Seine Hunde bedeuteten ihm die Welt, und er wollte sicherstellen, dass sie immer die beste Liebe und Pflege erhalten." Zudem spendete der Moderator rund 600.000 Euro an das Battersea Dogs and Cats Home, eine Wohltätigkeitsorganisation, die er oft in seiner beliebten TV-Show "For the Love of Dogs" vorstellte.

Paul hatte sich in den 90er-Jahren einen Namen in der Entertainmentbranche gemacht. Er begeisterte seine Zuschauer nicht nur als Komiker, sondern auch als Schauspieler, Autor und Dragqueen. Ende März 2023 gab sein Partner Andre Portasio dann traurige Neuigkeiten bekannt. "In tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass Paul Dienstagabend unerwartet, aber friedlich verstorben ist. Er wird von seinen Liebsten, Freunden, der Familie, den Tieren und allen, die seinen Humor, seinen Witz und sein Mitgefühl genossen haben, sehr vermisst werden", erklärte er in einem emotionalen Statement gegenüber BBC News. Rund einen Monat später wurde dann bestätigt, dass er an einer plötzlichen Herzrhythmusstörung gestorben ist.

Paul O'Grady, TV-Star



