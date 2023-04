Paul O'Gradys heimliche Frau bricht ihr Schweigen über ihn

Endlich gibt sie Einblicke. Paul O'Grady (✝67) war als Dragqueen sehr bekannt geworden. Ende März 2023 ist der Freund von Königin Camilla (75) allerdings plötzlich verstorben. Paul, ein offen schwuler Mann, hatte zuvor zugegeben, dass er 1977 seine portugiesische Ex-Frau Teresa Fernandes geheiratet hatte, um sie vor der Abschiebung zu bewahren. Nun spricht die Ex des TV-Stars erstmals in der Öffentlichkeit über ihre Ehe.

Teresa war 28 Jahre lang heimlich mit dem beliebten Star verheiratet. "Wir hatten wahrscheinlich eine der längsten Ehen im Showbiz", scherzte sie gegenüber der Daily Mail. Im Gespräch über ihre Ehe gab Teresa zu, dass sie nie miteinander schliefen oder zusammenlebten. "Paul hat mich immer zum Lachen gebracht und ich habe immer gesagt, dass er jemanden sehr glücklich machen würde und er war ein liebenswerter Mann, wir hatten so eine gute Freundschaft und es ist eine Schande, dass wir uns auseinandergelebt haben", schwärmte sie.

Theresa glaubt, dass sie Paul in den 1980er Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, als er in der Royal Vauxhall Tavern auftrat und die beiden sich über die Vergangenheit austauschten. Die beiden wurden schließlich geschieden – das Datum auf den Papieren war der 14. Februar 2005, der Valentinstag. "Dass er mir anbot, mich zu heiraten, um mir zu helfen, war nur eines der Dinge, die Paul tun würde, er würde jedem helfen, er war sehr gutmütig und man kann das sehen, er würde jedem helfen, wenn er es will", fügte sie abschließend hinzu.

Paul O'Grady, TV-Star

Paul O'Grady, März 2014

Paul O'Grady, TV-Star

