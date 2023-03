König Charles und Camilla in Berlin: Vorkehrungen laufen an

Es ist ihr erster Besuch in Deutschland als König und Königin des Vereinigten Königreichs! König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) werden am 6. Mai offiziell gekörnt. Zuvor absolviert das Paar aber noch einige offizielle Termine – auch in Deutschland. Die beiden werden ab Mittwoch für drei Tage in Berlin zu Besuch sein. Der Aufenthalt der Royals in der Hauptstadt erfordert einiges an Sicherheitsmaßnahmen und Planung!

Laut Spiegel.de treffen die Stadt Berlin und die Berliner Polizei alle nötigen Vorkehrungen für den Besuch des Königs und der Queen Consort. "Als Staatsoberhaupt und Paar haben sie einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad, was eine bestimmte Gefährdungsstufe auslöst", erklärte der Polizeidirektor Thomas Drechsler. Knapp 1.000 Polizisten und rund 20 Sprengstoff-Spürhunde aus verschiedenen Bundesländern sollen während des Besuchs zum Einsatz kommen und für die Sicherheit des Paares sorgen.

Der Besuch von König Charles III. und Camilla ist streng durchgeplant. "Wir haben sehr viel Energie in diesen Einsatz gesteckt. Wenn alles gut geht, dann läuft das ab wie ein Drehbuch", erklärte Drechsler. Nach ihrem Aufenthalt in Berlin geht es für das royale Paar weiter nach Hamburg.

