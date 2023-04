Bei Trauerfeier: Paul O'Gradys Nachbarn schwärmen von ihm

Paul O'Gradys (✝67) Nachbarn schwelgen in liebevoller Erinnerung! Ende vergangenen März war bekanntgeworden, dass der britische Entertainer plötzlich verstorben ist. Als Komiker, Dragqueen, Schriftsteller und Schauspieler hatte sich der gute Freund von Königin Camilla (75) einen Namen gemacht. Am Donnerstag wurde der Verstorbene schließlich im engsten Kreis beigesetzt. Im Rahmen der privaten Trauerfeier erinnerten sich auch Pauls Bekannten an den 67-Jährigen.

Am Donnerstag wurde Paul im Rahmen einer kleinen Trauerfeier in seiner Wahlheimat Aldington in Kent beigesetzt. Obwohl die Zeremonie im engsten Freundes- und Bekanntenkreis stattfand, hatte der Ehemann des Verstorbenen Pauls Fans und Nachbarn dazu eingeladen, sich auf den Straßen der Dorfgemeinde zusammenzufinden. "Wir wollten einfach kommen, weil er so ein liebenswerter Mann war. [...] Obwohl er eine Berühmtheit war, war er wirklich wie einer von uns", trauerte eine Nachbarin des TV-Stars gegenüber Mirror und verdeutlichte, wie bodenständig Paul war.

Auch die Schüler der Aldington-Grundschule zollten Paul auf besonders herzerwärmende Art und Weise Tribut. So hatten die Kids eine Collage aus Hundezeichnungen zusammengestellt, um den Tierfreund aus dem britischen TV-Format "The Love of Dogs" zu ehren. "Er war in der örtlichen Gemeinschaft sehr engagiert. Alle Kinder mochten ihn", versicherte eine Lehrerin der Bildungseinrichtung.

Anzeige

Getty Images Paul O'Grady und Camilla Parker Bowles im Februar 2022

Anzeige

Instagram / andre_portasio Paul O'Grady mit seinem Mann Andre Portasio

Anzeige

Getty Images Paul O'Grady bei den British Lgbt Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de