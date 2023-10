Paul O'Grady (†67) rauchte kurz vor Tod noch einen Joint

Anfang des Jahres machte eine traurige Nachricht aus Großbritannien die Runde: Der TV-Star Paul O'Grady verstarb im Alter von 67 Jahren. Er hatte sich Zeit seines Lebens einen großen Namen in der britischen Entertainmentbranche gemacht – er war nicht nur als Schauspieler und Komiker, sondern unter anderem als guter Freund von Königin Camilla (76) bekannt gewesen. Sein Witwer Andre Portasio spricht jetzt ganz offen über die letzten Momente mit seiner großen Liebe: Paul steckte sich kurz vor seinem Tod noch einen Joint an.

Laut Mirror erinnert sich Andre bei einer Gedenkfeier an den 28. März – den Tag, an dem Paul starb – zurück. "Es war ein ganz normaler Tag, an dem wir nur TV schauten. Paul sagte, er will sich eine 'Tasse Tee' machen – unser Code für einen Joint", erzählt er und fährt fort: "Also ging er in die Küche, um sich eine 'Tasse Tee' zu machen, brachte sie zurück, zündete sie an und fing an, sie zu rauchen. Das waren unsere letzten gemeinsamen Momente – das Letzte, das wir machten. Er starb dort in seinem Sessel."

Auf der offiziellen Sterbeurkunde wurde bereits Pauls Todesursache bekannt gegeben. Laut dem Dokument habe eine plötzliche Herzrhythmusstörung zum Tod des TV-Stars geführt. Rund zwei Jahre zuvor hatte er bereits drei Herzinfarkte erlitten.

Instagram / andre_portasio Paul O'Grady und Andre Portasio im Januar 2022

Getty Images Paul O’Grady, britischer Schauspieler

Getty Images Paul O'Grady, TV-Star

