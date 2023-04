Mit Trauerzug: Datum für Paul O'Gradys Beerdigung steht fest

Das Datum für Paul O'Gradys (✝67) Beerdigung steht fest. Der britische TV-Star war vor allem in den 90er-Jahren eine echte Ikone geworden. Der in Trenmere geborene Comedian hatte viele Talente – er war unter anderem Schauspieler, Autor und Dragqueen. Ende des vergangenen Monats starb der Entertainer mit 67 Jahren aufgrund einer Herzrhythmusstörung. Nun steht fest, wann Paul zu Grabe getragen wird.

Mirror berichtet, dass die Beerdigung von Paul am Donnerstag stattfinden wird. "Als Zeichen des Respekts und wie Paul es gewollt hätte, werden wir am Donnerstag, dem 20. April 2023, eine private Beerdigung abhalten", verkündete der Partner des Verstorbenen. Er wisse aber, dass dem 67-Jährigen seine Dorfgemeinschaft am Herzen liege. "Wir haben deshalb darum gebeten, dass der Trauerzug durch Aldington fährt, bevor er zur Kirche geht, um Pauls Zuneigung zu dieser Gegend zu zeigen", ergänzte Andre Portasio. Die Einwohner seien herzlich eingeladen, der TV-Persönlichkeit die letzte Ehre zu erweisen.

Auch Kollegen aus der Branche hatten ihre Trauer bereits öffentlich bekundet. Die TV-Persönlichkeit Amanda Holden (52) hatte beispielsweise ein Selfie mit Paul geteilt und dazu folgende rührende Worte gefunden: "Ich habe Paul geliebt. Er hatte eine brillante Meinung, war scharfsinnig und sehr lustig. Ich habe unsere Gespräche geliebt. Ich kann es noch gar nicht glauben. Meine Gedanken sind bei Andre und seiner Familie."

Paul O'Grady, Schauspieler

Paul O'Grady mit seinem Mann Andre Portasio

Paul O'Grady bei den British Lgbt Awards 2019

