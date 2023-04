Paul O'Grady wurde neben seinem Ex-Freund Brendan beigesetzt

Paul O'Grady (✝67) hat die letzte Ruhe gefunden. Vor wenigen Wochen ist der Schauspieler unerwartet gestorben. Bei seinen Liebsten hinterlässt der plötzliche Tod des Autors eine große Lücke, insbesondere Ehemann Andre Portasio trauert öffentlich um seinen Partner. Am 20. April wurde der Brite im Rahmen einer intimen Zeremonie zu Grabe getragen. Jetzt wurde bekannt, dass Paul neben einem besonderen Menschen begraben wurde.

Wie The Mirror berichtete, wurde der Fernsehmoderator an der Seite seines ehemaligen Partners Brendan Murphy beigesetzt – das Grab der beiden befindet sich in Aldington, Kent. 2005 starb sein damaliger Manager und Freund Brendan an einem inoperablen Hirntumor, was bei Paul damals für große Trauer gesorgt hatte.

Kurz nach dem Tod seiner einstigen Liebe gab Paul The Mirror ein Interview. "Ich habe meinen besten Freund verloren, jemanden, der 25 Jahre lang zu meinem Leben gehörte und mich durch die Tage begleitet hat, als ich froh war, 56 Euro dafür zu bekommen, dass ich auf einem Bierkasten in der Ecke eines Pubs stand und Witze erzählte", erinnerte er sich.

Getty Images Paul O'Grady im Jahr 2022

Getty Images Paul O'Grady im November 2017

Getty Images Paul O'Grady bei den British Lgbt Awards 2019

