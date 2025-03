Video zeigt Paul O'Grady wenige Minuten vor seinem Tod

Paul O’Gradys (✝67) Ehemann Andre Portasio hat jetzt ein ergreifendes Video des verstorbenen TV-Stars mit den Fans geteilt. Der Clip zeigt Paul nur 20 Minuten vor seinem plötzlichen Tod im März 2023. Er bedankt sich darin für die Unterstützung seines Kinderbuches "Eddie Albert and the Amazing Animal Gang" und zeigt sich in seinem Zuhause in Kent in bester Stimmung, umgeben von seinen geliebten Hunden. Besonders emotional: Die Aufnahme, die bei einer späteren Award Zeremonie verwendet wurde, fand Andre erst kürzlich auf seinem Handy wieder und entschloss sich spontan, sie bei Instagram zu teilen.

In der herzzerreißenden Aufnahme wirkt der Entertainer gut gelaunt und dankbar. Paul erwähnt Eddie, seinen Hund, der als Inspiration für eine Figur in seinem Buch diente, und scherzt liebevoll über dessen ungewöhnliche Ruhe. Auch nach zwei Jahren empfindet Andre großen Trost in solchen Erinnerungen, wie er laut Mirror UK betonte: "Es hilft mir auch, mich daran zu erinnern, wie witzig, aufrichtig und fröhlich er war." Anlässlich des zweiten Todestages postete er das Video mit rührenden Worten, die Pauls Humor, Wärme und Dankbarkeit hervorhoben. Fans und Prominente, darunter die Schauspielerin Michelle Collins und Moderatorin Gaby Roslin, reagierten mit bewegenden Kommentaren auf den Post.

Paul O'Grady war eine Ikone in der britischen Unterhaltungswelt. Mit seiner Rolle als Dragqueen Lily Savage erreichte er einen Kultstatus, bevor er sich als Moderator und Autor einen Namen machte. Seine Liebe zu Tieren war dabei stets präsent – insbesondere als Gastgeber der beliebten Serie "For The Love Of Dogs". Er entwickelte zudem eine enge Freundschaft mit Königin Camilla (77), mit der er eine Folge seiner Tierschutz-Sendung drehte. Trotz seines plötzlichen Todes bleibt Paul in den Erinnerungen seiner Fans und all derer, die sein Mitgefühl und seinen Witz schätzten, unvergessen.

Instagram / andre_portasio Paul O'Grady mit seinem Mann Andre Portasio

Getty Images Paul O'Grady, TV-Star