"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard hat zwei Freundinnen

Gedeon Burkhard (53) hat sein Glück gefunden! Der Schauspieler ist vor allem aus der Fernsehserie Kommissar Rex bekannt. Auch durch zahlreiche andere Filme und Serien machte er sich einen Namen. Schon im vergangenen Jahr plauderte der gebürtige Münchner über sein Liebesleben und verriet, dass er nach seinem Ehe-Aus eine neue Freundin habe. Sie ist jedoch nicht die einzige: Gedeon hat derzeit zwei Freundinnen!

Im Interview mit Bunte erzählte der "Inglourious Basterds"-Darsteller über seine polygame Partnerschaft. "Und ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit", stellte Gedeon klar. Mit seinen Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta lebt er in Berlin in einer großen Wohnung zusammen.

Vor Kurzem sei dann auch noch seine Mama zu dem Dreiergespann gezogen. "Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken", witzelte der 53-Jährige gegenüber dem Blatt.

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard mit seiner Freundin Sasha Veduta

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard mit seiner Freundin Ann-Britt Dittmar im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de