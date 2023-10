"Wie auf dem Spielplatz": Gedeon Burkhard über Liebes-Trio

Gedeon Burkhard (54) liebt sein Leben! Der Schauspieler hatte im Mai 2022 bekannt gegeben, dass er wieder in festen Händen ist. Ein Jahr später kam es dann zu einer weiteren Überraschung: Der "Kommissar Rex"-Darsteller hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Freundinnen! Bei den beiden Frauen an seiner Seite handelt es sich um Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta. Wie toll er seine Dreierbeziehung findet, macht Gedeon in einem Interview jetzt deutlich.

Im Gespräch mit RTL kam der 54-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und beschrieb seine Lebenssituation mit den Worten: "Ich fühle mich auf jeden Fall sehr lebendig – wie ein Sechsjähriger auf dem Spielplatz." Gedeon kann sein Liebeskonzept nur weiterempfehlen: "Das ist herrlich, herrlich. Ich kann es nur raten." Eifersuchtsdramen oder ähnliche Streitpunkte soll es bei dem Trio nicht geben.

Der gebürtige Münchner plaudert gerne aus dem Nähkästchen. So verriet er, dass er mit seinen beiden Partnerinnen zu dritt in einem Bett schläft, wo es sehr intim wird. "[...] Meistens haben wir Sex zu dritt", erklärte Gedeon gegenüber Bild.

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard mit seiner Freundin Ann-Britt Dittmar im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Gedeon Burkhard mit seiner Freundin Sasha Veduta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de