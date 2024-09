Zwei Partnerinnen: Will Gedeon Burkhard dritte Freundin?

Gedeon Burkhard (55) lebt derzeit in einer Dreiecksbeziehung mit den beiden Damen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta. Das Trio teilt sich eine Wohnung in Berlin und scheint eine außergewöhnlich stabile und glückliche Beziehung zu führen. Eifersucht oder Stress sind laut dem Schauspieler kein Thema. Auf die Frage, ob sich das Trio vorstellen könnte, noch eine weitere Person in die Beziehung aufzunehmen, antwortet Gedeon im RTL-Interview jedoch entschieden: "Nein, nein, nein – da hat man mich damals falsch zitiert."

Der "Kommissar Rex"-Star erklärt, dass er in einem früheren Interview lediglich über die Offenheit gesprochen habe, die in ihrer Beziehung herrscht. "Als ich darüber sprach, dass die Offenheit darüber da ist, dass alle Leute in unserer Beziehung auch noch andere Beziehungen führen können und diese dann natürlich auch noch Einfluss finden in unsere Beziehung... Das war nur das, was ich damit gesagt habe. Im Moment ist kein Bedarf für mehr Menschen in unserer Beziehung. Wir sind sehr glücklich in unserer Beziehung. Sie ist halt zufälligerweise zu dritt – und dabei sollte es auch bleiben", stellt Gedeon klar. Somit scheint die aktuelle Konstellation für alle Beteiligten perfekt zu sein.

Interessanterweise teilt der Schauspieler die Wohnung nicht nur mit seinen beiden Partnerinnen. Auch seine Mutter lebt mit in der gemeinsamen Wohnung in Berlin. In einem früheren Interview mit Bunte erzählte Gedeon, dass sich alle bestens verstehen und es keine Probleme im Zusammenleben gibt: "Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken", witzelte der "Inglourious Basterds"-Darsteller.

Getty Images Gedeon Burkhard und Sascha Veduta, 2023

Getty Images Gedeon Burkhard mit seiner Freundin Ann-Britt Dittmar im Juli 2022

