Loredana Wollny möchte ihren Sohn zweisprachig erziehen!

Loredana Wollny (19) hat klare Pläne, was die Erziehung ihres Sohnes angeht. Im Dezember des vergangenen Jahres ist die TV-Persönlichkeit zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Servet durfte sie einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine hört auf den Namen Aurelio und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Neben Deutsch soll auch Türkisch seine Muttersprache werden.

In ihrer Instagram-Story verriet Loredana, dass es ihr Wunsch sei, ihren Sohn zweisprachig zu erziehen. Offenbar ist sie sich aber auch darüber bewusst, dass das nicht unbedingt leicht werden könnte. Daher stellte sie klar: "Wenn es zu schwer für Aurelio wird, wird er mit der Muttersprache aufwachsen." Was die Sache erleichtern könnte: Der Großteil von Loredanas Familie lebt in der Türkei.

Die Beziehung mit Servet laufe derzeit sehr gut. "[Wir] sind glücklich und genießen die Zeit zu dritt", betonte die Die Wollnys-Persönlichkeit. Inzwischen ist das Paar sogar verlobt. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist allerdings noch ungewiss.

Loredana Wollny in Istanbul

Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

Loredana Wollny mit ihrem Freund

