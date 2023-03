Nicht erstrebenswert: Ruth Moschner hält nichts von der Ehe

Ruth Moschner (46) strebt keine Heirat an! Die gebürtige Münchnerin ist eine beliebte Moderatorin im deutschen Fernsehen. Zum Beispiel moderierte sie einst die Vox-Sendung Grill den Henssler. Bei The Masked Singer gehört die TV-Persönlichkeit ins Rateteam. Obwohl die 46-Jährige im Fernsehen eine offene Art und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, hält sie sich damit zurück, über Privates zu plaudern. Jetzt verriet Ruth jedoch, was sie von der Ehe hält!

"Hallo, mein Name ist Ruth Moschner, 46, ledig", lautete der erste Satz des Textes, den Ruth auf Instagram veröffentlichte. "Wann genau das ungeschriebene Gesetz eingeführt wurde, dass eine Ehefrau zu sein ein pauschales Lebensziel sei, ist mir leider bei meinen historischen Recherchen entgangen", ärgerte sich die TV-Bekanntheit darüber, dass die Angabe bei einigen Formularen immer noch gemacht werden müsse. In dem Zuge machte Ruth deutlich, dass sie persönlich nicht viel von der Institution Ehe halte. "Für mich war es zu keinem Zeitpunkt erstrebenswert, eine Ehe einzugehen", stellte sie klar.

Ruth akzeptiere natürlich andere Meinungen. "Aber eine Ehe ist keine Trophäe und keine erstrebenswertere Leistung [...] Dazu kommt, dass ich die Pflichten und Rechte einer Ehe als äußerst veraltet und leider oft auch als frauenfeindlich empfinde. Dieses Konstrukt gehört längst reformiert", betonte die Schauspielerin. Auch finde sie es fragwürdig, dass heutzutage immer noch so viele Menschen – insbesondere Frauen – in Erklärungsnot geraten müssen, wenn sie nicht verheiratet sind. "Nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem über jede Ehe, die geschlossen wird, insbesondere übrigens über die gleichgeschlechtlichen", fügte Ruth hinzu.

Getty Images Ruth Moschner in Berlin, 2015

Getty Images Ruth Moschner, TV-Persönlichkeit

Getty Images Ruth Moschner beim Deutschen Fernsehpreis, Köln 2018

