Zu Ehren der Queen: König Charles pflanzt Baum in Berlin

Berlin erwartete heute hoher Besuch! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September sitzt König Charles nun schon auf dem britischen Thron. Am 6. Mai soll die offizielle Krönung des neuen Monarchen stattfinden. Davor hat der hochrangige Royal jedoch noch einige Termine wahrzunehmen – unter anderem in Deutschlands Hauptstadt! Dort pflanzte Charles heute zu Ehren von der Queen einen Baum!

Nachdem das britische Staatsoberhaupt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) vor dem Brandenburger Tor begrüßt worden war, ging es weiter zum Schloss Bellevue. Dort pflanzte Charles gemeinsam mit dem Politiker in Gedenken an seine geliebte Mutter einen Baum im Garten. Wie Bilder zeigen, blickte der 74-Jährige währenddessen für eine kurze Zeit versonnen in den Himmel, als wollte er diesen besonderen Moment mit der verstorbenen Königin teilen.

Auch Queen Elizabeth hatte einst im Berliner Tiergarten eine Eiche gepflanzt. Dies war 1965 geschehen, als die langjährige Monarchin zum ersten Mal die deutsche Hauptstadt bereist hatte. Die Amerikanische Roteiche ziert noch heute die Grünfläche in der Nähe des Teehauses im Englischen Garten.

