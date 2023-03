Belästigt? Vorwürfe gegen Emily Ratajkowskis Noch-Ehemann

Das sind schwere Vorwürfe gegen Sebastian Bear-McClard (36)! Der Filmproduzent ist derzeit eigentlich noch verheiratet: 2018 hatte der US-Amerikaner Emily Ratajkowski (31) zur Frau genommen – im vergangenen Herbst reichte das Supermodel jedoch die Scheidung von dem Vater ihres Sohnes ein. Nun macht der New Yorker mit seinem Privatleben unangenehm auf sich aufmerksam: Mehrere Frauen werfen Sebastian jetzt vor, sie belästigt zu haben!

Wie Variety berichtet, beschuldigen mehrere Frauen, darunter auch Teenager, den Blondschopf, sich ihnen gegenüber unangebracht verhalten zu haben. So versicherte eine junge Frau, Sebastian habe sie via Instagram angeschrieben und mit ihr geflirtet – sie sei damals 18 Jahre alt gewesen. Bei einem Treffen in der Wohnung des Filmemachers habe er sie bedrängt: "Sebastian und ich haben angefangen, uns zu küssen. Die Dinge eskalierten und dann, ohne mich um meine Zustimmung zu bitten, schob sich Sebastian in mich rein, ohne ein Kondom zu benutzen." Eine inzwischen 24-Jährige behauptete zudem gegenüber dem Magazin, der Produzent habe sie mit 17 Jahren kontaktiert – angeblich, um sie für eine Rolle zu casten. Am Set habe sie sich dann nackt vor dem gesamten Team ausziehen müssen, darunter auch Sebastian.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sebastian für Schlagzeilen sorgt. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, er habe Emily betrogen. Vor gut neun Monaten wurde der Produzent zudem offenbar aus seiner eigenen Firma entlassen – als Grund wurden "Beschwerden über sein Verhalten" angegeben.

