Nach Trennung: Zeigt Emily Ratajkowski hier ihr neues Heim?

Emily Ratajkowski (31) scheint sich bereits eingelebt zu haben! Das Model und Sebastian Bear-McClard (35) haben sich angeblich vor knapp einem Monat getrennt. Der Grund: Er soll die Beauty mehrfach betrogen haben, woraufhin die Brünette die Beziehung wohl beendete. Vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin dann dabei abgelichtet, wie sie ihre persönlichen Gegenstände aus dem gemeinsamen Apartment mit ihrem Ex räumt. Nun postete Emily Bilder aus einer wunderschönen Wohnung – handelt es sich dabei etwa um ihr neues Heim?

In ihrer Instagram-Story teilte Emily mehrere Fotos, die sie in einer hellen Wohnung zeigen. Die 31-Jährige knipste wohl mehrere Aufnahmen – sowohl vor dem Spiegel als auch beim Posen auf der Fensterbank. Es wirkt so, als würde sie sich in dem geräumigen Apartment ziemlich wohl fühlen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um ihr neues Zuhause handelt, ist noch nicht klar.

Angeblich soll Sebastian auf eine zweite Chance hoffen. "Sebastian fleht sie an, ihm noch eine Chance zu geben", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus und stellte direkt klar, dass dies jedoch ziemlich unwahrscheinlich sei: "Sie hat selbst nachgeforscht und noch mehr Dinge entdeckt, die er hinter ihrem Rücken getan hat."

Anzeige

MEGA Emily Ratajkowski im August 2022

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de