Nach Vorwürfen: Emily Ratajkowskis Noch-Ehemann gesichtet

Das Model Emily Ratajkowski (31) und Sebastian Bear-McClard (36) waren für einige Jahre ein Paar. Die Trennung folgte 2022 infolge von anhaltenden Fremdgehgerüchten um den Filmproduzenten. Gleich mehrere Frauen warfen ihm sexuellen Missbrauch vor. Er soll zwei damals minderjährige Mädchen im Netz kontaktiert und ihnen Versprechungen gemacht haben. Nun wurde Sebastian zum ersten Mal gesichtet, seit ihm dieses Fehlverhalten gegenüber den Teenagerinnen vorgeworfen worden war.

Wie Page Six berichtet wurde Emily Ratajkowskis ehemaliger Ehemann, am Sonntag bei einem Spaziergang durch New York City fotografiert. Der "Uncut Gems"-Produzent ging an der Seite einer blonden Frau spazieren und schien dabei gut gelaunt zu sein. Zuvor zeigte sich Sebastian eher weniger in der Öffentlichkeit, da sich immer mehr Frauen über ihn beschwert hatten. Sebastian trug eine hellgraue Jeans, ein weißes T-Shirt, eine hellviolette Jacke mit kariertem Futter, knallrote Turnschuhe und eine Sonnenbrille.

Zu allem Überfluss sollen die Übergriffe stattgefunden haben, als Emily noch mit dem vermeintlichen Sexualstraftäter verheiratet gewesen war. Sebastian hat sich noch nicht öffentlich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Auch seine Ex-Frau hält sich zu dem Thema bedeckt.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard, Produzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de