Emily Ratajkowski reicht die Scheidung von ihrem Mann ein!

Emily Ratajkowski (31) hat jetzt offiziell den Schlussstrich gezogen! Zunächst schien das Model in Sebastian Bear-McClard (35) den Mann fürs Leben gefunden zu haben: 2018 wagten die zwei den Schritt vor den Traualtar. Drei Jahre später kam Sohnemann Sylvester Apollo Bear (1) zur Welt. Doch in der Vergangenheit kamen Gerüchte auf, dass sich das Traumpaar getrennt haben soll. Nachdem Emily das Liebes-Aus bestätigt hatte, lässt sie sich jetzt von ihrem Ex scheiden!

Laut Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, hat die Laufstegschönheit die Scheidung vergangenen Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof in Manhattan eingereicht. Es wird berichtet, dass der Fall angefochten wurde – dies ist ein Indiz dafür, dass es zwischen dem einstigen Paar noch Unstimmigkeiten gibt. Nähere Details wurden bis jetzt noch nicht veröffentlicht.

Emily wartete eine Zeit ab, bevor sie mit dem Liebes-Aus an die Öffentlichkeit ging. Erst am Mittwoch hatte sie via TikTok ein Video geteilt, in dem sie ihre Fans aufklärte. "Ich habe das Gefühl – als jemand, der seit Kurzem Single ist und über Verabredungen und so etwas nachdenkt – ich habe das wirklich bei meinen Freunden und den Gesprächen darüber gesehen. Es ist wie, 'Nun, wer wird sie bekommen?' Anstatt dass es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt, in der zwei Menschen potenziell Liebe entwickeln können", bestätigte die 31-Jährige ihre Trennung.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Juni 2022 in Mailand

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de