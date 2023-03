Carsten Maschmeyer hat größere Starallüren als seine Frau

Ist Carsten Maschmeyer (63) eine kleine Prinzessin? Der gebürtige Bremer ist seit 2016 Teil der Gründer-Show Die Höhle der Löwen und erlangte dadurch große Bekanntheit. Aber auch durch seine Ehe mit der Schauspielerin Veronica Ferres (57) steht der Unternehmer in der Öffentlichkeit. Sie ist im Gegensatz zu Carsten schon seit über 30 Jahren im Fokus der Medien – und das merkt man auch im Alltag. Er hat viel größere Starallüren!

"Sie ist so professionell, sie hat überhaupt keine Starallüren. Ich bin eher die Diva von uns beiden", erzählte der 63-Jährige im Interview mit Spot on news. Er sei viel komplizierter, wenn sie irgendwo hinmüssten: "Ich brauche meinen Smoking, habe Telefonate, bin meist zu spät fertig." Doch Veronica habe ihm deswegen schon den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben. Bei einem Besuch am "Die Höhle der Löwen"-Set habe sie ihm nahegelegt "lockerer und so humorvoll wie auf dem Sofa oder am Frühstückstisch" zu sein.

Im Gegensatz dazu habe es seine Frau nicht so mit den Zahlen – das bleibt wohl nach wie vor sein Metier. "Sie weiß nicht, wann wir geheiratet haben, sie weiß nicht, wie alt ich bin. Man kann ihr drei Finanzziffern nennen, eine Stunde später fragt sie, ob das jetzt die Temperatur war", scherzte Carsten.

Anzeige

Getty Images Carsten Maschmeyer, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

Anzeige

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im März 2022 in Düsseldorf

Anzeige

Hattet ihr auch den Eindruck, dass Carsten eine größere Diva als Veronica ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich dachte, es wäre umgekehrt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de