TV-Star Veronica Ferres macht sich für Frauen-Power stark

Veronica Ferres (59) ist schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft wegzudenken. Auch international hat sie schon ihre Erfahrungen gemacht – und kann deshalb so gut wie wenige andere beurteilen, was es heißt, sich als Frau in dieser Branche behaupten zu müssen. Und genau dafür macht sich die Schauspielerin nun in einem Instagram-Statement stark. Das Video beginnt sie, indem sie erklärt, dass Machtmissbrauch im Film für sie früher ganz normal gewesen sei: "Wenn Frauen meiner Generation Missstände ansprachen, wurden sie ignoriert oder als schwierig abgestempelt."

"Ich lasse mich von keinem Mann mehr anbrüllen", betont Veronica ihre heutige Haltung dazu. So offen zu sprechen, habe sie sich aber noch nicht immer getraut: "Übergriffiges Verhalten wurde totgeschwiegen. Heute sprechen wir – laut, klar und ohne Angst – egal, ob vor oder hinter der Kamera." In ihrem letzten Satz möchte sie ihren knapp 168.000 Followern noch mitgeben: "Frauen verdienen Respekt, Gleichbehandlung und die Freiheit, sich ohne Konsequenzen zu wehren." Die Fans sind begeistert von ihren Worten – sie stehen voll und ganz hinter der 59-Jährigen. "Sehr schöne und wahre Worte", schreibt eine Nutzerin, während eine andere hinzufügt: "Danke für deine wichtige Botschaft." Andere nutzen die Kommentarspalte, um sich über erlebte Situationen dieser Art auszutauschen und machen sich gegenseitig Mut.

Veronica begann ihre Karriere in den 80er-Jahren am Theater. Schnell folgten einige Auftritte und kleinere Rollen in TV- und Kinofilmen. Mit ihrer Hauptrolle in "Das Superweib" gelang ihr 1996 der Durchbruch. Seitdem steht sie nicht nur regelmäßig für große Produktionen vor der Kamera, inzwischen hat sie sich auch als Autorin einen Namen gemacht. Ihre Tochter Lilly Krug (23), die 2001 geboren wurde, ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten und arbeitet an ihrer Karriere als Schauspielerin. Seit 2014 ist Veronica mit dem Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer (65) verheiratet.

Getty Images Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim deutschen Filmball 2024 in München

