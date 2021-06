Rührende Worte von Carsten Maschmeyer (62)! Bereits seit rund zwölf Jahren ist der deutsche Unternehmer in einer Beziehung mit der Schauspielerin Veronica Ferres (56) – 2014 hatten die beiden ihre Liebe dann mit dem Jawort besiegelt. Trotzdem sind süße Pärchenposts auf dem Social-Media-Profil des Die Höhle der Löwen-Investors ziemlich selten. Anlässlich des 56. Geburtstages seiner Frau am 10. Juni machte er jetzt aber eine Ausnahme: Carsten machte Veronica eine niedliche Liebeserklärung im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Carsten jetzt ein Selfie von sich und seiner Liebsten: Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden gut gelaunt und Arm in Arm in die Kamera. "Du machst jeden Tag zu etwas Besonderem für mich, weil du es bist, die etwas Besonderes ist", machte der Unternehmer seiner Veronica eine Liebeserklärung. Zudem vervollständigte er den Post mit dem Hashtag #teamforever – also zu deutsch "für immer ein Team" – und einem roten Herz-Emoji.

Damit nicht genug: Zusätzlich teilte Carsten nämlich einen weiteren romantischen Beitrag in seiner Story. À la Lexikon verfasste er eine süße Definition für den Namen seiner Frau: "Veronica – starke, selbstständige Frau, die man aus guten Gründen geheiratet hat." Und was sagt die Blondine zu dem niedlichen Post ihres Mannes? Die Schauspielerin antwortete kurz und knapp – und zwar mit drei Herz-Emojis.

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im Februar 2017 in Düsseldorf

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im November 2015 in Berlin

