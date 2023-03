Gibt es viel Streit bei Pietro Lombardi und seiner Laura?

Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) wirken nach außen superhappy. Nach ihrer turbulenten On-off-Beziehung mit zahlreichen Konflikten sind die beiden Turteltauben sich anscheinend endgültig sicher miteinander: Zusammen mit ihrem gemeinsamen Baby Leano und Pietros Sohn Alessio (7) leben sie ihren Familientraum. Doch ist bei dem Sänger und der Influencerin jetzt wirklich alles so harmonisch, wie es scheint? Pietro klärt auf!

"Wir streiten kaum, diskutieren vielleicht mal. Aber wirklich Streit gibt es nicht", stellt er in seiner Instagram-Story klar. Nur in den letzten drei Wochen hätten Laura und er sich ab und zu in die Haare bekommen: Weil Pietro an einem Virus erkrankt war, musste er sich räumlich von seiner Liebsten und dem Baby trennen, jeder bezog ein eigenes Stockwerk: "Und dann war unten immer bisschen Chaos und dann gab es ein bisschen Diskussion." Die letzte Zeit sei deshalb schwierig für die Familie gewesen. "Aber langsam nähern wir uns wieder an. Streit ist normal, wichtig ist, sich zu vertragen", stellt der DSDS-Juror klar.

An Baby Leano liegt es aber offenbar nicht, wenn die beiden sich zoffen – deshalb hat es Pietro mit dem nächsten Kind auch sehr eilig! "Eineinhalb bis zwei Jahre Unterschied wie bei mir und meinem Bruder, wir konnten alles zusammen machen, ich finde das einfach schön", verrät er über seine Kinderplanung. Da eine Schwangerschaft ja neun Monate gehe, müsse man nun auch bald loslegen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im März 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

