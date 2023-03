Jessica Haller mag Shirin Davids blonde Augenbrauen nicht!

Shirin David (27) hat ihren Look verändert! Die "Ich darf das"-Interpretin macht kein Geheimnis daraus, hin und wieder den Beauty-Doc aufzusuchen. Die Rapperin ließ sich beispielsweise schon die Brüste mehrfach operieren oder die Lippen aufspritzen. Auch bei ihrer Nase und den Zähnen ließ sie bereits nachhelfen. Jetzt hat sich die Musikerin eine weitere Veränderung im Gesicht gegönnt. Shirin hat sich die Augenbrauen gebleicht!

Bei Instagram teilt die "Gib Ihm"-Interpretin eine Fotoreihe ihres neuen Looks. In ihrer Story schreibt sie dazu nur: "Wer hat meine Augenbrauen gesehen?" Der ehemaligen Bachelorette Jessica Haller (32) gefällt der neue Look gar nicht. Die Influencerin repostet eins der Fotos in ihrer Story und schreibt dazu: "So eine schöne Frau und dann diese Augenbrauen. Warum?"

Auch Shirins Fans sind nicht begeistert von den Augenbrauen der Musikerin: "Manche Trends sollte man einfach nicht mitmachen", kommentiert ein User den Post. Ein anderer fragt sich: "Was ist denn mit ihr passiert?"

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / shirindavid Shirin David, Influencerin

