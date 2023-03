Zwei freiwillige Bachelor-Exits: So erging es David Jackson

Ist sein Ego gekränkt? Im wunderschönen Mexiko sucht der diesjährige Bachelor David Jackson derzeit nach seiner großen Liebe. Um am Ende seine finale Rose übergeben zu können, versucht David die Frauen bei Dates näher kennenzulernen. Doch einige der Kandidaten verließen die Kuppelshow bereits, bevor er die Chance dazu bekam. Auch Tami Nehrbass und Giovanna Langhorst packten freiwillig ihre Koffer. Im Promiflash-Interview berichtet David, wie er sich damit fühlte.

"Es war nicht überraschend, dass so was passiert, da der Funke einfach noch nicht übergesprungen war", stellt David klar. Dabei sei es für ihn unwichtig, ob er selbst keine Rose vergibt oder die Frauen bereits vorher freiwillig gehen. "Ich hatte mit den beiden Ladys in der Zeit nicht die Connection aufbauen können, die ich bereits mit anderen Frauen zu dem Zeitpunkt hatte", erklärt er außerdem. Die Einzeldates habe er bewusst an andere Frauen vergeben, weil er mit ihnen eine stärkere Verbindung gespürt habe.

Auch die Reaktion von Kandidatin Tami auf das Date störe den Bachelor nicht weiter. Diese hatte gar keine Begeisterung gezeigt. "Die Frauen haben auch keine einfache Zeit, den ganzen Tag mit quasi neuen Bekanntschaften zu verbringen, mit denen man zudem in Konkurrenz steht", zeigt er sich verständnisvoll. Daher habe er die Situation nicht persönlich genommen und könne die Reaktion der Blondine nachvollziehen.

