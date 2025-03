So denkt Ex Tami über Steffen Vogenos Liebesglück mit Karina

Vor wenigen Tagen machten Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) ihre Beziehung offiziell. Schon seit Dezember des vergangenen Jahres gehen die Reality-TV-Bekanntheiten gemeinsam durchs Leben. Auf TikTok meldet sich nun Steffens Ex Tami Nehrbass (32) zu Wort und verrät ihren Fans, was sie vom neuen Liebesglück ihres einstigen Partners hält. "Ich wünsche jedem sein Glück", erklärt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und betont, dass sie und der Realitystar einfach nicht zusammengepasst hätten. Die Trennung von ihm sei "die beste Entscheidung" gewesen.

Offenbar lief es hinter verschlossenen Türen nicht immer so harmonisch zwischen Steffen und Tami ab, wie es nach außen wirkte. "Die Vorstellung einer Beziehung ist für mich einfach, dass man sich gegenseitig weiterbringt, dass es da keine Missgunst gibt. [...] Wenn man sich runterzieht und wenn man in einer Beziehung merkt, man kann sich nicht frei entfalten, man wird in einer Tour einfach gedämmt oder gehemmt, dann ist das nicht das Richtige", führt Tami weiter aus.

Tami und Steffen lernten sich 2023 in der TV-Show Bachelor in Paradise kennen und lieben. Gemeinsam verließen sie das Reality-Format und führten mehrere Monate eine Beziehung. Die Geschichte der beiden hätte kaum romantischer sein können. Am Ende des Formats überreichte der Blondschopf seiner Auserwählten die letzte Rose mit folgenden Worten: "Mit dir fängt alles an und mit dir hört alles auf. Ich habe dir jede Rose gegeben und auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, ich sehe dich als die perfekte Mutter meiner Kinder." Im August 2024 gab Tami dann allerdings ganz überraschend ihre Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Tami und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Tami und Steffen

Anzeige Anzeige