Ablenkungsmanöver? Promis bei erster DSDS-Liveshow dabei!

Scheinbar warten einige Überraschungen auf die DSDS-Fans! Langsam wird es ernst für die verbliebenen Kandidaten. Am Samstag steht die erste Liveshow an. Aber nicht nur die Performances der Top Ten werden die Zuschauer gespannt verfolgen – auch das Verhältnis von den Juroren Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) wird vermutlich genauestens unter die Lupe genommen werden. Die beiden hatten zuvor nämlich öffentlich gegeneinander ausgeteilt. Davon könnte nun aber ein wenig abgelenkt werden...

Wie Bild berichtet, sollen diverse Promis und ehemalige Kandidaten dabei sein – unter anderem die DSDS-Legende Menderes (38) und die Reality-TV-Bekanntheiten Paulina Ljubas (26) und Luigi Birofio (23). Das soll angeblich Dieters Idee gewesen sein. Ob der Poptitan damit etwa von den Reibereien mit der Rapperin Katja ablenken möchte?

Schon vor Wochen kamen Gerüchte auf, dass der 69-Jährige Katja komplett aus den Liveshows verbannen möchte. "Dieter möchte verhindern, in den Liveshows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden", soll ein Produktionsmitarbeiter ausgepackt haben. Jedoch ohne Erfolg: Die Musikerin wird am Samstag wie geplant am Jurypult sitzen.

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

RTL / Markus Hertrich Katja Krasavice in der Jury von DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

