Palast hat wegen Prinz Harry und Meghan zwei Krönungspläne

Der britische Palast ist für alles gewappnet. Die Krönung von König Charles III. (74) rückt immer näher. Am 6. Mai wird die offizielle Thronbesteigung des Monarchen in Großbritannien feierlich zelebriert. Auf der Gästeliste stehen viele berühmte Namen, aber bisher ist nicht klar, ob Charles' Sohn Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) dabei sein werden. Und der Palast soll mittlerweile zwei Zeitpläne wegen Harry und Meghan ausgearbeitet haben.

Eine Palastquelle erklärt gegenüber dem OK! Magazine jetzt, dass die Stimmung bei der britischen Königsfamilie derzeit besonders angespannt sein soll. "Der Palast organisiert zwei Zeitpläne. Einen, an dem die Sussexes teilnehmen und einen, an dem sie nicht teilnehmen. Sie wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein", meint der Insider. Es werde befürchtet, dass es zu großem Chaos kommen werde, wenn die Verhandlungen nicht bald abgeschlossen werden. Dabei werde alles getan, um zu vermeiden, dass Harry und Meghan die Krönung verpassen.

Es hieß aber bereits im Februar, dass Harry und Meghan in den Ablauf der Krönung mit eingeplant werden. Dabei soll vor allem verhindert werden, dass es zu einer unangenehmen Begegnung zwischen den beiden und Charles kommt. Denn das könnte die Veranstaltung überschatten. Hilfreich sei es, wenn die royalen Aussteiger früher kämen, meinte eine Quelle zu The Sun.

Getty Images Prinz Charles, November 2021

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

