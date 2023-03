Er will mehr: Kate Merlan klärt Flirt mit Gustav Masurek auf

Möchte er doch mehr von ihr? Die Realitystars Kate Merlan (36) und Gustav Masurek (33) sind derzeit gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen, wo sie gemeinsam mit ihren Ex-Partnern um den Sieg kämpfen. Nachdem die beiden bei einem gemeinsamen Essen abgelichtet wurden, machte das Gerücht die Runde, dass etwas zwischen ihnen laufe. Gustav erzählte daraufhin nur, dass sie ein nettes Treffen hatten. Jetzt äußerte Kate im Netz, dass Gustav sich mehr als nur Freundschaft wünscht!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram plauderte die 36-Jährige aus dem Nähkästchen. "Freundschaft: Ja", schrieb sie. Jedoch stellte sie auch klar: "Mehr: 100% nein!" Aber das ist noch nicht alles! Kate plauderte außerdem aus, wie Gustav über die Situation denkt: "Ich weiß, wie sehr er sich das wünscht, aber mehr als Freundschaft ist da nicht für mich."

Erst kürzlich schwärmte Gustav von der Ex-Freundin von Jakub Jarecki (27): "Kate ist eine selbstbewusste und attraktive Frau, die genau weiß, was sie will. Mir gefällt das sehr gut." Im Netz schenkten die Fans den Gerüchten keinen Glauben und äußerten: "Das ist sowas von gestellt." Denkt ihr, dass Gustav ernstes Interesse an Kate hat? Stimmt ab!

Privat Kate Merlan und Gustav Masurek im März 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan, März 2023

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, einstiger "Bachelor in Paradise"-Star

