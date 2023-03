Meint Chiara es ernst? Bachelor-Alyssa ist sehr unsicher!

Ist sie für David da? Bei Der Bachelor wird es immer ernster und immer weniger Ladys buhlen nun um das Herz von David Jackson. Aber noch mit dabei ist die Münchnerin Chiara Dülberg, die auch großes Interesse an dem Rosenverteiler zeigt. Doch in den vergangenen Folgen kam auf, dass sie nur in der Show dabei sein soll, weil sie selbst Bachelorette werden wolle. Daher kommt die Frage auf: Wie ernst meint Chiara es mit David?

Ihre Mitstreiterin Alyssa war diejenige, die den anderen Kandidatinnen von Chiaras Bachelorette-Plänen erzählt hatte. "Ob es Chiara mit ihm ernst meint, weiß ich nicht. Für mich kam es während der Zeit nicht so rüber, nicht nur wegen dieser einen Aussage. Aber natürlich kann ich auch falschliegen", betont sie nun im Promiflash-Interview – und führt aus: "Chiara hat im Allgemeinen nicht nur gegenüber mir, sondern auch gegenüber anderen Kandidatinnen ständig Sachen gesagt, die uns eben stutzig gemacht haben."

Lästern wollte Alyssa aber anscheinend nicht. Deshalb schlug sie vor, ein Gespräch mit Chiara zu führen. Wie sich herausstellt, sahen die Zuschauer dann aber nur das Gespräch zwischen Rebecca und Chiara. "Sie meinte dann, dass es aber auch die Situation gab, dass Rebecca gegenüber David geäußert hat, dass es nicht alle ernst mit ihm meinen. Daraufhin habe ich vorgeschlagen, dass wir uns alle gemeinsam hinsetzen und darüber sprechen", gibt sie gegenüber Promiflash Einblicke hinter die Kulissen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Alyssa, "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / houseoflyss Alyssa, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de