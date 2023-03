"Temptation Island"-Nora: "Vergebene Männer sind kein Tabu"

Für Fans hatte das Warten am Donnerstag ein Ende. Die erste Folge der fünften Staffel von Temptation Island ist im Netz verfügbar. In der Show testen vier Paare ihre Treue, indem die Partner zwei Wochen getrennt voneinander verbringen – in Villen mit heißen Singles. Eine der Verführerinnen in dieser Staffel ist Nora Lob (34). Für die Single-Lady sind vergebene Männer nichts Neues. Für Nora ist es kein Tabu, etwas mit vergebenen Männern anzufangen!

"Ich hatte schon mehrere Affären mit vergebenen Männern", erklärt die 33-Jährige im Bild-Interview. "Wenn sich etwas ergibt, sage ich mir: 'Gönn dir!'", plaudert Nora aus. Ein Verhältnis mit einem vergebenen Mann habe sogar mehrere Wochen angedauert. Als die Brünette jedoch erfahren hatte, dass er eine Freundin hat, habe sie ihn vor die Wahl gestellt. "Und dann war es vorbei mit uns. Als Frau will man keine zweite Wahl sein", verrät sie.

Fans könnten die Beauty auch schon aus vergangenen TV-Shows kennen. Nora buhlte 2021 um das Herz des damaligen Bachelors Niko Griesert (32). Dort eckte die Leipzigerin häufiger bei ihren Mitstreiterinnen an. Letztendlich musste sie die Sendung ohne Mann verlassen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

Anzeige

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Temptation Island"-Verführerin

Anzeige

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, ehemaliger Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de