Ulkiger Anblick: Lord of the Lost trifft auf König Charles!

Auch Hamburg durfte sich nun über royalen Besuch freuen! Vor seiner Krönung im Mai hat König Charles (74) noch einige Termine wahrzunehmen, unter anderem in Berlin und der Hafenstadt! Am Mittwoch war der neue Monarch am Brandenburger Tor von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) in Empfang genommen worden. Nun ging es weiter nach Hamburg. Dort traf Charles nun auf die Dark-Rock-Band Lord of the Lost!

Das britische Staatsoberhaupt traf während seiner Deutschlandtour auf so einige bekannte Gesichter. Eines der ulkigsten Zusammentreffen stellt jedoch das mit der nordischen Gruppe Lord of the Lost dar! Sie wird Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Bilder zeigen nun das Zusammenkommen der doch ziemlich kontrastierenden Parteien. Darauf schüttelt Charles die Hände der Rocker, die ihrer Linie in Sachen Outfits definitiv treu geblieben sind.

Auch Tänzerin Motsi Mabuse (41) war auf den hochrangigen Royal getroffen! Gegenüber Bild schwärmte die gebürtige Südafrikanerin von der Begegnung: "Für meinen Ehemann und mich war es eine große Ehre!" Dabei haben sie sogar ganz schnell ein Gesprächsthema gefunden: Strictly Come Dancing! Motsi sei ganz überrascht gewesen, dass das königliche Paar "bestens darüber informiert" gewesen war.

