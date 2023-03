Das erwartet König Charles und seine Camilla in Hamburg

Das steht auf dem Plan! König Charles (74) tourt vor seiner Krönung im Mai mit seiner Frau Königin Camilla (75) durch Europa. Erst vor ein paar Stunden war er noch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort traf er nicht nur auf den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) – auch bei dem Staatsbankett begegnete er vielen bekannten Gesichtern. Im Bundestag hielt er noch eine Rede, bevor es dann in die nächste Stadt ging. Jetzt ist Charles auf dem Weg nach Hamburg mit dem ICE!

Wie NDR berichtet, erwartet ihn auch in der Hafenstadt ein straffes Programm. Neben einigen Denkmälern wird er sich das Mahnmal St. Nikolai ansehen – und dort gemeinsam mit Camilla und dem Bundespräsidenten Kränze niederlegen. Denn die Hauptkirche war während des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der "Operation Gomorrha" stark beschädigt worden. Auch in Hamburg trifft Charles auf die Bürger der Stadt – gegen 13 Uhr wird er ihnen am Rathausmarkt begegnen. Ebenso ins Goldene Buch wird sich das royale Paar eintragen.

Nach einer Bootsfahrt vom Kreuzfahrtterminal Altona aus will sich Charles über klimafreundliche Technologien informieren, bevor es weiter zu einem feierlichen Empfang geht. Die britische Community und auch viele Hamburger warten dort auf den Monarchen. Aber auch musikalisch soll es für den 74-Jährigen werden. Er hat ein Treffen mit der nordischen Band Lord of the Lost, die am diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool dabei ist.

Anzeige

Getty Images König Charles und Queen Consort Camilla in Berlin, 2023

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles III. beim Besuch eines Wochenmarktes

Anzeige

Getty Images König Charles III. am Berliner Hauptbahnhof

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Charles und Camilla mit dem ICE reisen würden? Ja, schon. Nee, sie müssen doch bestimmt pünktlich sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de