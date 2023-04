DSDS-Liveshows: Sie unterstützen die Kandidaten im Publikum

Die diesjährigen DSDS-Kandidaten haben tatkräftige Unterstützung im Publikum. Die Teilnehmer der Castingshow haben gerade erst den Recall hinter sich gebracht und schon dieser Abschnitt war eine turbulente Reise. Von Texthängern bis zu einer Kletteraktion auf einem Hochhaus über den Dächern Thailands haben sie einiges erlebt. Doch jetzt stehen die Liveshows vor der Tür. Und Promiflash verraten die Kandidaten, wer sie im Publikum so unterstützt.

Sem Eisinger erzählt Promiflash, dass er nicht nur live im Studio angefeuert wird. "Meine Tochter wird mit meiner Schwiegermutter von zu Hause aus zuschauen und die Daumen drücken", meint der Musiker. Vor Ort werden seine Frau, sein bester Freund und die engsten Freunde ihn ordentlich anfeuern und hoffen, dass es in die nächste Sendung geht: "Die stehen alle ganz stark hinter mir. Ich schätze mich deswegen sehr glücklich und bin dankbar."

Bei seiner Mitstreiterin Aileen Sager kommt gleich die ganze Familie angereist und bringt auch direkt ein paar Freunde mit: "Meine Familie ist auf jeden Fall dabei: Natürlich mein Opa, meine Eltern, mein Onkel, meine beste Freundin und noch eine Freundin – wirklich alle, die mir am Herzen liegen und die mir nahe stehen, sind auf jeden Fall dabei." Ihr Fanklub habe sogar extra T-Shirts drucken lassen, um zu zeigen, zu wem sie gehören. Ein fester Freund ist aber nicht unter ihnen.

Und auch Rose Ndumba bekommt Unterstützung von Freunden und Familie. Doch das wird für sie etwas ganz Besonderes, denn sie hat noch nie vor ihren Liebsten gesungen. "Ich bin sehr aufgeregt, vor meiner Familie zu singen und bin gespannt, was die sagen werden. So wie ich sie kenne: Wird es entweder gut oder halt schlecht", überlegt sie. Für ihre Freunde habe sie nur in einer Karaoke Bar gesungen, aber im vollen Show-Outfit und mit einer Bühnenperformance habe sie noch keiner erlebt.

RTL+ Sem Eisinger, Felix Gleixner und Lorent Berisha im DSDS-Recall

Instagram / s_meisinger Sem Eisinger, DSDS-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Aileen Sager bei DSDS

RTL Rose Ndumba bei DSDS 2023

