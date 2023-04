Fast raus bei "Let’s Dance": Ali Güngörmüs bleibt positiv

Ali Güngörmüs (46) lässt sich nicht unterkriegen! Der Fernsehkoch ist aktuell Kandidat bei Let's Dance. In der gestrigen Show war allerdings einiges anders als sonst. Die Stars und Sternchen mussten ihre Profitanzpartner tauschen! Obwohl in der speziellen Ausgabe der Show niemand gehen musste, verriet Daniel Hartwich (44), dass es eigentlich den Entertainer getroffen hätte. Promiflash erklärte Ali, dass er den Beinahe-Rauswurf als Motivation sieht!

Gegenüber Promiflash stellte der 46-Jährige fest: "Ganz ehrlich, man muss immer von Woche zu Woche denken, heute wäre ich vielleicht rausgeflogen, aber in zwei Wochen sieht es wieder anders aus. Ich mache mir da überhaupt gar keinen Kopf. Irgendwann muss man fliegen, wenn es die Woche nicht ist, dann vielleicht in zwei oder in drei Wochen – es ist auch egal." Außerdem könne er sich jetzt nur verbessern: "Ich nehme die Kritik schon sehr ernst und versuche für mich, das Positive rauszuziehen. Und wenn sie sehen, dass die Investition, also die Arbeit, die ich da reinstecke, sich am Ende lohnt, dann freut mich das umso mehr."

Der gebürtige Türke hatte es bisher nicht leicht in der Sendung. Er hatte auch schon einmal zittern müssen und sogar an seiner Teilnahme gezweifelt. Promiflash hatte er vor wenigen Wochen verraten: "Für mich war die Woche wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Tanz auf die Reihe zu kriegen, gegen Mitte der Woche habe ich erst Land in Sicht gesehen. [...] Ich gebe immer mein Bestes, aber ich war kurz davor aufzuhören, abzubrechen."

Ali Güngörmüs und Christina Luft bei "Let's Dance"

Ali Güngörmüs bei "Let's Dance"

Ali Güngörmüs und Christina Luft bei "Let's Dance" 2023

