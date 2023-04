Liebessuche nur PR-Aktion? Arielle verteidigt Dr. Sindsen

Arielle Rippegather (32) sieht das Gute in Eric Sindermann (34). Die ehemalige DSDS-Kandidatin rechnete im Promiflash-Interview mit dem Designer ordentlich ab. Der Vorwurf: Er behandle Frauen, insbesondere ihre beste Freundin Sanja Alena (30), sehr schlecht. Aus diesem Grund hat die TV-Persönlichkeit die Freundschaft zu dem Reality-TV-Star beendet. Doch die Beauty möchte nicht nur gegen Eric austeilen. Arielle sagt: Ihr ehemaliger BFF ist wirklich auf der Suche nach der großen Liebe.

Auf Instagram teilt Eric jede Menge Details über sein Liebesleben und seine verzweifelte Suche nach einer Partnerin. Will der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat mit dem Thema sein Privatleben bestmöglich vermarkten? "Er ist Reality-TV-Star und Reality-TV-Stars müssen ihr Privatleben in die Öffentlichkeit tragen", weiß die 32-Jährige. Dennoch ist sie sich sicher: "Er sucht trotzdem mit Sicherheit die Liebe."

Eigentlich sei Eric auch ein "guter Mensch", betont Arielle. Dennoch habe er sich, was das Thema Frauen angeht, völlig verloren. Eine Therapie könne dem 34-Jährigen dabei helfen, wieder zu sich selbst zu finden, vermutet sie. Obwohl sie Eric noch freundliche Worte auf seinem Weg mitgibt, möchte sie selbst nichts mehr mit ihm zutun haben. "Ich will keinen Kontakt zu ihm, ich habe die Freundschaft abgebrochen", stellt die Blondine gegenüber Promiflash klar.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Sanja Alena, TV-Bekanntheiten

Wehnert, Matthias / ActionPress Arielle Rippegather auf der Berliner Fashion Week im Januar 2023

