"Krankes Frauenbild": Arielle rät Dr. Sindsen zur Therapie

Arielle Rippegather (32) prangert Eric Sindermanns (34) Frauenbild an. Die Freundschaft zwischen der ehemaligen DSDS-Kandidatin und dem Designer liegt inzwischen am Boden. Die Blondine könne nicht länger mitansehen, wie der Reality-TV-Star ihre beste Freundin Sanja Alena (30) und andere Frauen behandelt. Doch die einstige #CoupleChallenge-Teilnehmerin will Eric nicht aufgeben. Sie wünscht sich, dass er an sich arbeitet. Arielle rät Eric dringlichst dazu, eine Therapie zu machen!

"Eric hat ein absolut krankes Frauenbild. Er definiert sich nur über Frauen", kritisiert Arielle ihren ehemaligen BFF im Interview mit Promiflash. Die Buchautorin bietet dem 34-Jährigen sogar ihre Hilfe bei der Suche nach einem Therapeuten an. "Ich kann es nicht länger dulden, wie er Frauen behandelt, ich habe selbst lange dafür gekämpft, eine Frau zu sein und werde das nicht zulassen", stellte sie klar.

Der Grund für Arielles Ausraster: Eric mache ihrer besten Freundin Sanja wiederholt Hoffnungen, ziehe sich dann aber immer wieder zurück. Arielle sei sich sicher, dass Eric Gefühle für Sanja hat. Er könne sich jedoch auf Frauen, die ihm guttun, einfach nicht einlassen, weiß die ehemalige Castingshow-Kandidatin. Obwohl Sanja den Kontakt zu Eric nicht abbrechen kann, hat Arielle aufgrund seines Verhaltens Nägel mit Köpfen gemacht. "Ich möchte nichts mehr von diesem Menschen wissen. Ich will keinen Kontakt zu ihm, ich habe die Freundschaft abgebrochen", stellte Arielle gegenüber Promiflash klar.

Eric Sindermann, Reality-TV-Darsteller

Arielle Rippegather, TV-Persönlichkeit

Arielle Rippegather und Sanja Alena, TV-Bekanntheiten

