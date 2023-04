Nach Streit: Katie Price will ihren Ex Carl Woods zurück

Geht die On-off-Beziehung in die nächste Runde? Das englische Model Katie Price (44) und der Realitystar Carl Woods (34) waren zwei Jahre lang ein Paar. Mit ihrer Verlobung krönten sie ihr Liebesglück. Doch kurze Zeit später habe Katie ihrem Verlobten gesteckt, dass sie fremdgegangen sei. Carl beendete daraufhin die Beziehung. Seither sorgen die beiden mit ihrer On-off-Beziehung für große Verwirrung. Jetzt berichtete ein Insider von einem erneuten Streit und dass Katie ihren Ex angefleht haben soll, sie nicht zu verlassen.

Ein Insider offenbarte gegenüber The Sun, dass die ehemaligen Turteltauben einen heftigen Streit gehabt haben sollen. Carl habe daraufhin seine Sachen gepackt und sei vom gemeinsamen Anwesen geflohen. "Er hat alles mitgenommen und seinen Freunden erzählt, dass es endgültig vorbei ist", plaudert der Insider aus dem Nähkästchen. Doch Katie flehte ihren Ex an, zu ihr zurückzukommen.

Erst kürzlich bestätigte das Model bei einem TV-Auftritt, dass sie wieder mit dem Hottie zusammen sei. Doch einige Stunden später teilte Carl einen Beitrag im Netz, in dem er sich klar dazu äußerte: "Definitiv nicht." Auch der Insider bestätigte: "Sie sind immer on und off, aber dieser Streit war wirklich schlimm!"

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Mai 2022

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

