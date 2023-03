Doch nicht zusammen? Katie Price teilt kryptische Zeilen

Sind Katie Price (44) und Carl Woods (34) etwa doch kein Paar mehr? Eigentlich wollten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner es jetzt noch einmal miteinander versuchen, nachdem sie sich im letzten Jahr getrennt hatten. Vor einigen Tagen wurden die beiden sogar beim Händchenhalten abgelichtet. Nun scheint es aber so, als ob das Liebesglück wieder vorbei sein könnte – haben sich Katie und Carl schon wieder getrennt?

In ihrer Instagram-Story postete die 44-Jährige nun einige Zeilen, die den Anschein machen, als habe ihr Liebster sie hintergangen. "Single zu sein ist auf jeden Fall besser, als mit der falschen Person zusammen zu sein", schreibt die fünffache Mutter. In einer weiteren Story scheint sie sogar direkt gegen das Male Model zu schießen: "Der peinliche Moment, wenn du die Wahrheit kennst und sie trotzdem weiter lügen."

Katie und Carl näherten sich erst Anfang März wieder an: "Sie haben angefangen, wieder miteinander zu sprechen, während sie in Thailand war. Und jetzt sind sie wieder zusammen – sie können sich nicht voneinander fernhalten", erzählte ein Insider The Sun.

Anzeige

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de