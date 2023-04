Neue Frisur? Sarah Harrison denkt über Typveränderung nach

Will sie ein Umstyling? Sarah Harrison (31) ist eine deutsche Influencerin und Realityshow-Teilnehmerin. Durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der Kuppelshow Der Bachelor wurde sie bekannt. Inzwischen ist Sarah mit Dominic Harrison (31) verheiratet – die beiden sind stolze Eltern zweier Töchter. Im Netz teilt die Blondine regelmäßig Einblicke aus ihrem privaten Alltag. Jetzt zeigt sich Sarah mit einer Perücke und verrät: Sie denkt über eine Typveränderung nach!

"Das ist so ungewohnt, das sieht irgendwie gar nicht aus wie ich", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story, während sie sich in einer braunen, kurzhaarigen Perücke präsentiert. Vor ihrem Friseurtermin habe sie testen wollen, ob ihr der Look gefalle. Doch die zweifache Mama scheint sich unsicher zu sein: "Irgendwie mag ich es und irgendwie auch nicht." Dennoch scheint sie ernsthaft über die Veränderung nachzudenken, denn sie äußert: "Ich muss mir das gut überlegen."

Für Lacher sorgt Sarah, als sie die Reaktion ihrer Tochter filmt, denn die scheint die blonde Mähne zu präferieren. Blitzschnell reißt sie die Perücke vom Kopf ihrer Mama und setzt sie sich selber auf. Doch Sarah nimmt es mit Humor! Ob sie die Komplettveränderung wirklich wagen wird? Stimmt unten ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

